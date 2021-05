Ознова порушана акция вакцинованя у шицких општинских местох

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У шицких местох општини Жабель, од штвартку 13. мая, ознова предлужене вакцинованє процив Ковиду-19 без заказованя.

Шицки котри жадаю достац вакцину треба же би ше явели до амбуланти у своїм месце.

Пункти за вакцинованє робя по шлїдуюцим розпорядку; у Дюрдьове у амбуланти од 07 по 17 годзин, у Ґосподїнцох тиж у амбуланти од 13 по 19 годзин, док ше у Жаблю и надалєй вакцинує у Спортскей гали у периодзе од 8 по 17 годзин, а у Чуроґу тиж од 8 по 17 годзин на оддзелєню физиятриї.

