ДружтвоРутенпресскупштина општиниТексти

Ознова предлог менованя поверенїкох Oпштини у месних заєднїцох

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко

ШИД – На схадзки Општинскей ради (ОР) хтора отримана вчера 26. марца, утведзени предлог Одлуки о менованю поверенїкох општини у шицких 19 Месних заєднїцох на подручу општини.

ОР тиж утвердзела и предлог о розришеню потерашнього о.д. директора Центра за социялну роботу Небойши Ковачевича и предлог же би нова о.д. директора була Наташа Нонкович.

Тиж утвердзени и предлог Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о социялней защити як и Одлука о приступаню виробку териториялней стратеґиї подруча городу Сримска Митровица вєдно зоз општинами Индїя, Печинци, Рума, Стара Пазова и Ириґ.

ОР тиж розпатрела и вецей точки з обласци урбанизма як и Општинского правобранительства, а о шицких питаньох одлуки принєше Скупштина општини на схадзки хтора заказана за шлїдуюци пияток 3. април.

