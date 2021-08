ШИД – Вчера пред вечаром окончене пирсканє суньоґох зоз воздуху з помоцу авиона, а тиж и на жеми.

Пчоларе благочасово обвисцени о третированю суньоґох же би превжали потребни мири на защити пчолох.

