Окремна атмосфера на швето Воскресеня Господнього

КУЛА/КРУШИЧ – Кулска парохия окреме святочно озна,чела швето Воскресеня Господнього, як и векшина парохийох нашей Епархиї, внєдзелю, 2. мая.

Уж по традициї на 05,00 г рано воскресну Утриню служел о. Платон Салаґ, ЧСВВ, а такой после кулски парох о. Дамян Кича, ЧСВВ служел воскресну Службу божу после котрей обидвоме священїкове пошвецали паски. На тей служби ше, як цо уж познате,стрета українска заєднїца зоз Кули.

На 10,00 г служена друга Служба Божа котрей присуствовало наисце красне число людзох, служел ю о. Платон Салаґ, а на нєй пречитана винчованка нашого Епарха кир Георгия Джуджара. Источашнє у Крущичу о. Дамян служел Службу Божу у Крущичу, на котрей було присутне коло трицец особи цо тиж красне число.

На други и треци дзень Пасхи служени богослуженя на 09,00 г, з тим же на други дзень було мированє.

На Вельки пияток на 15,00 г було поставянє плащанїци з Вечурню. През Вельки пияток и Вельку соботу була орґанизована и стража коло Христового гроба, пияток до пол ноци, а всоботу стражаре чували стражу од 06,00 г рано.

О. Дамян визначел и нове збуванє у кулскей парохиї – пририхтованє до Першей Святей Причасци першопричашнїкох, котре планую концом мая. Кажду соботу ш. Михаїла Воротняк, СНДМ, з Керестура приходзи и отримує виронауку виронаучним дзецом на 14 г, на котрей ше першопричашнїки пририхтую за тоту подїю.

