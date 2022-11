Округли стол о диґиталним насилстве

НОВИ САД – У сали Скупштини АП Войводини, нєшка на 11 годзин, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци орґанизує Округли стол на тему Зопераня насилства на интернету (Cyberbullying).

У сотруднїцтве з Педаґоґийним заводом Войводини, Секретарият початком рока започал з реализацию того проєкту, зоз цильом едукациї наставнїкох и школярох пре препознаванє насилства на интернету, благочасне реаґованє и зоперанє його предлужованя.

На Округлим столє ше представи резултати виглєдованя хторе запровадзене на териториї АП Войводини, после чого ушлїдзи дискусия з представителями Влади Републики Сербиї, Министерства просвити и МУП-а.

На Округлим столє буду участвовац подпредсидатель Покраїнскей влади, покраїнски секретар Жолт Сакалаш, заменїца покраїнского секретара Сладяна Бурсач, помоцнїца покраїнского секретара за образованє Милица Вучичевич, директор Педаґоґийного заводу Войводини Янош Пушкаш, совитнїца предсидательки Влади Сербиї Йована Цилич Радонїч и державна секретарка у Министерстве просвити Анамария Вичек.

