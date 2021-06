Округли стол у РКЦ

НОВИ САД – Закончуюци округли стол у сериї правописних роботних округлих столох, отрима ше 11. юния на 11 годзин у Руским културним центре.

Серия тирва уж пол рока и одвитовала на велї правописни проблеми. Кед же дахто ма даяки обаваня у вязи зоз правописом руского язика, най пише на е-адреси: blaska.hc@gmail.com и fejsam@gmail.com, Блаженки Хома Цветкович, предсидательки Линґвистичней секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу и лекторки Новинско-видавательней установи Руске слово, и проф. др Михайлови Фейсови, порядному професорови за узшу наукову обласц Русинистика – руски язик.

Орґанизаторе правописней сериї Завод за културу войводянских Руснацох, Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултета и Дружтво за руски язик, литературу и културу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)