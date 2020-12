НАЙНОВША ВИСТКА: Олена Папуґова державни секретар Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ

БЕОҐРАД – На схадзки Влади Републики Сербиї, хтора отримана 24. децембра, на дньовим шоре було прилапйопванє предкладох о поставяню державних секретарох вецей ресорних министерствох.

На предклад министерки за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордани Чомич, на функцию державного секретара Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ вибрана Олена Папуґа.

За тераз то ище вше нєурядова информация хтора пре процедуру будзе обявена тих дньох у Службеним глашнїку, источасно кед и Папуґова достанє и ришенє о менованю.

На тей функциї будзе задлужена за права меншинских заєднїцох на териториї Републики Сербиї.

