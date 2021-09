Олена Планчак Сакач вибрана за главну и одвичательну редакторку новинох „Руске слово”

НОВИ САД – На другей схадзки у новим зволаню Управного одбора (УО) Новинско-видавательней установи „Руске слово”, з векшину гласох (5:4) за главну и одвичательну редакторку новинох „Руске слово” вибрана Олена Планчак Сакач.

Схадзка, зоз хтору предшедовала предсидателька УО Златица Няради, отримана у просторийох НВУ „Руске слово, а гласанє було тайне. Потерашнї редактор новинох, и єден з двох кандидатох, Иван Сабадош достал штири, а Планчак Сакачова пейц гласи.

На схадзки члени УО прилапели одлуку о звекшаню надополнєньох за дньовнїци, а тиж и одлуки о архивованю дїловней и другей документациї.

(Опатрене 43 раз, нєшка 43)