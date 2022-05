Олєгчани пласман малим продуковательом

Мож купиц коло 150 розлични продукти коло 30 малих продуковательох хтори понукаю свой мед, вина, домашнї маджуни и соки.

Мали продукователє у нашей општини од прешлого тижня свойо ручни роботи и поживово продукти можу предавац у окремним просторе, у будинку Општини Кула, точнєйше у Ленїновей 11, у предавальнї „Зоз шерца Бачкей”. По словох менаджера Локалней акцийней ґрупи „Шерцо Бачкей” Бояна Ковача, хтори и єден з реализаторох проєкту, тих дньох шицки продукти буду окреме посликовани и годно их зоз цалей Сербиї поручиц прей интернету.

На урядовим отвераню предавальнї, 7. априла, Ковач гварел же отверанє такого простору барз важне понеже ше з тим дава конкретна потримовка младим продуковательом у нашей општини.

ПРОСТОР И ФИНАНСИЙНУ ПОТРИМОВКУ ДАЛА ОПШТИНА

– Кед зме 2019. року виробели локалну Стратеґию руралного розвою за територию општинох Кула и Вербас, єден спомедзи 15 проєктох зоз тей стратеґиї хтори зме сцели витвориц було отверанє єдней такей предавальнї хтора би була наменєна за малих локалних продуковательох. Поспишело нам ше, и тераз маме коло 150 розлични продукти и коло 30 малих продуковательох хтори понукаю свойо продукти – мед, вина, домашнї маджуни и соки, а ту и Здуженя гражданох, Здруженя женох и рижни креативни уметнїки хтори правя рижни уникатни предмети з националнима мотивами, рижни сувенири, привязки, бависка, прикраски и подобне. Простор и цали проєкт зме реализовали зоз средствох хтори нам дала локална самоуправа Кула прейґ Явного конкурсу хтори бул розписани прешлого року, и маме наисце вельку потримовку нашей локалней самоуправи, та аж и на тот способ же нам обезпечели простор у будинку Општини. Општина прейґ конкурсох видвоює одредзени средства за тоту наменку, за помоц здруженьом, и барз добре тото же препознава значносц такого способу здружованя – гварел Ковач.

ЗА ДАЄДНИ ПРОДУКТИ ТРЕБА МАЦ СЕРТИФИКАТ

Кед слово о предусловийох же би дахто могол предавац свойо продукти у предавальнї Зоз шерца Бачкей, окрем того же муши буц член ЛАҐ-у Шерцо Бачкей за предаванє предметох ручного виробку досц лєм же би особа була зоз кулскей або вербаскей општини, но, кед слово о предаваню поживових продуктох або козметики, предукователь муши мац и одвитуюци сертификат о безпечносци и здравственей исправносци продукту.

– Цо ше дотика нєпоживових продуктох, дзе спадаю рижни предмети ручней роботи, єдине условиє же би особа була зоз териториї општини Кула або Вербасу и же би то, вшелїяк, була ручна робота, а особа може буц член даякого здруженя, а може ше приявиц и як физична особа. Кед слово о предаваню поживових продуктох або козметики, муша буц виполнєни одвитуюци стандарди же би ше тот продукт нашол у було хторей предавальнї на териториї Републики Сербиї, та и у нашей. Значи, продукт муши прейсц одвитуюце бактериолоґийно-хемийне випитованє, после чого муши достац потвердзенє же є безпечни за хаснованє – потолковал Ковач и наявел же орґанизация ЛАҐ-у планує у цеку рока направиц даскельо обуки за ношительох и членох польопривредних ґаздовствох, односно физични особи хтори сцу же би ше им випитало їх поживово продукти, а нє знаю на яки способ.

– Так бизме их унапрямели же би зоз шивого тарґовища прешли до леґалних цекох – наявел вон.

ТУ И ПРОДУКТИ ЗДРУЖЕНЯ ЖЕНОХ „БАЙКА”

На полїчкох новоотвореней предавальнї нашли ше и шлїдуюци продукти – тацни, рисовани фляшки, погарики, фитьовки, керпарки, миделка и подобне, хтори понукло керестурске Здруженє женох „Байка”, та же би ше тарґовело їх уникатни предмети, вецей ше нє муши чекац даєдну од манифестацийох на хторих вони викладали.

– Кельо сом на отвераню предавальнї могла видзиц, думам же ше там предава наисце квалитетна роба. Будзе требац дакус часу док то шицко нє зажиє медзи людзми, як и шицко друге цо нове, алє думам же людзе хтори почитую квалитет, природни материяли и ручни виробок можу найсц наисце вельо того. Думам же ше людзе кус засицели масовней продукциї, а и купованє прейґ интернету нє вше удатне, та предносц тей предавальнї же мож лєпше видзиц робу, опипац ю, попахац кед ше купує даяка козметика, а и то вше фини дарунок – гварела предсидателька „Байки” Славица Катона.

После отвераня предавальнї у шветочней сали Општини Кула орґанизоване шветочне подписованє протоколу о сотруднїцтве. Протокол подписали – Општина Кула, Новосадски гуманитарни центер и Локална акцийна ґрупа Шерцо Бачкей и зоз нїм ше предвидзує векша видлївосц и пласман продуктох шицких локалних продуковательох. Зоз Новосадского гуманитарного центру Даниєла Корач Мандич з тей нагоди бешедовала о СЕЕД проєкту, у рамикох хторого ше потримує поднїмательство, найвецей женох и младих, а на концу и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич похвалєл добре сотруднїцтво зоз шицкима субєктами хторим у цилю потримац младих продуковательох и так порушац дїловни инициятиви у општини Кула.

