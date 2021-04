Он лайн Саям поднїмательства будзе отримани нєшка и ютре

НОВИ САД – Перши он лайн Саям поднїмательства Войводини будзе отворени нєшка у Мастер центру Новосадского сайму з початком на 9,30 годзин. Саям будзе тирвац два днї, нєшка 22. и ютре 23. априла, а доступни є на диґиталней платформи на тим линку.

Манифестацию реализую Покраїнски секретарият за привреду и туризем и Новосадски саям, з намиру же би ше представели привреднїки, же би медзисобно черали искуства и идеї. Вкупно ше предствая коло штерацец викладаче.

На Сайме буду представени и актуални конкурси и мири Покраїнскей Влади за помоц микро, малим и штреднїм подприємством.

