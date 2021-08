ЖАБЕЛЬ – Вчера, 23. авґуста, у Општини Жабель подписани контракти о финансованю и софинансованю проєктох хтори ше реализую у култури и уметносци за 2021. рок.

Присутних привитал и контракти уручел предсидатель Општини Жабель Урош Раданович. Дружтво за руски язик, литературу и културу достало средства за Подобову колонию „Стретнуце у Боднарова” чийо ше отримованє планує за другу половку септембра 2021. року.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)