Опредзелєни средства и за нашо проєкти

НОВИ САД – У Архиву Войводини подпредсидатель Покраїнского секретарияту за културу, явне информаованє и одношеня з вирскима заєднїцами Станислав Радулович вчера уручел контракти хасновательом хтори достали средства на конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох-националних заєднїцох у АП Войводини у 2022. року.

По конкурсу вибрани вкупно 194 проєкти за хтори опредзелєни 15 милиони динари. По Радуловичових словох, опредзелєни средства класификовани до трох катеґорийох – перша ше одноши на обласц сучасней уметнїцкей творчосци и облапя литературну, сценску, музичну, музично-сценску, подобову применєну и мултимедиялну творчосц, як и програми госцованьох у жеми и иножемстве и награди за значни витвореня у уметносци. Друга катеґория облапя проєкти защити, пестованя, презентациї нєматериялного културного скарбу: жридлового народного танцу, жридловей народней музики, народних обичайох и вереньох, як и на потримовку зачуваню старих ремеслох, а треца проєкти у обласци видавательней дїялносци на язикох националних меншинох-националних заєднїцох, за потераз нєобявени виданя кнїжкох и часописох зоз литератури, уметносци, дружтвених и гунаистичних наукох.

Контракти вчера подписали, медзи другима националнима меншинами, и представнїки институцийох и здруженьох чийо проєкти достали средства – НВУ Руске слово, Дружтво за руски язик, литературу и културу, КУД Тарас Шевченко, Дом култури Руски Керестур, Културно-просвитне дружтво ДОК Нови Сад, НАР, Руски културни центер, Руска матка, КУД Петро Кузмяк, КПД Карпати, КПД Дюра Киш.

