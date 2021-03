РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єден вандалски поступкох збул ше всоботу, 27. марца, на три годзин пополадню кед опрез будинку ЯКП Руском украднути три застави – руска, войводянска и сербска.

Як Рутенпрес дознава од директора Рускому Иґора Фейдия, троме виновнїки после крадзи нєодлуга и влапени зоз зазначеним високим промилом алкогола у креви. Шицки троме су зоз Крущичу, а случай у процедури.

Застави до Рускому ище вше нє врацени.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)