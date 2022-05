Општина будзе субвенционовац соларни панели

КУЛА – Општина Кула розписала Явни конкурс за участвованє привредних субєктох у запровадзованю мирох енерґетскей санациї квартельних будинкох.

Зоз конкурсом предвидзене же ше перше поприявюю виводзаче роботох, а потим будзе розписани други круг зоз котрим буду поволани гражданє же би конкуровали, цо би требало резултовац зоз тройнїстима контрактами, подобнє як цо ше кончело зоз конкурсом за енерґетску ефикасносц прейґ котрого куповани нови облаки и дзвери, або котли на ґаз.

Спомнути конкурс за соларни панели лєм єден спомедзи крочайох же би цо вецей гражданох мало приступ желєней и туньшей енерґиї, а по словох фаховцох же ше таки инвестициї одплацую за коло шейсц роки.

Конкурс розписани же би ше зменшало трошенє електричней енерґиї на националним уровню, а попри тим и же би ше очувало животни штредок.

По рахункох ресорного министерства, єден соларни панел од 5 киловати, рочнє може випродуковац 430 киловати електричней енерґиї.

По нових, актуалних законох, значно поєдноставена и процедура поставяня, вецей нє треба вимагац числени дошлєбодзеня будовательних службох, достаточно мац лєм формалне дошлєбодзенє локланей самоуправи. За гражданох котри жию у квартельох, будзе потребна и согласносц квартельней заєднїци, лєбо єй векшинскей часци.

