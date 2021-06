Општина Вербас достала средства за реализованє шейсц проєктох з обласци култури

ВЕРБАС – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович уручел штварток, 3. юния, 136 контракти вредносци 40 милиони динари за проєкти з обласци защити и очуваня културного нашлїдства у АП Войводини и защити и очуваня традицийней сербскей народней творчосци у АП Войводини. Конкурси запровадзел Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

Општина Вербас, єдна з єй установох и три здруженя гражданох, достали позитивни одвит на аж шейсц пририхтани проєкти, вкупней вредносци коло 2,5 милиони динари.

Так, општина Вербас будзе реализовац проєкт Виртуални Вербас вредносци 600.000 динари, Културни центер Вербас – Городски музей Вербасу реализує два проєкти – Обнова партизанскей бази Центер вредносци 500.000 динари и Костими и народне облєчиво вредносци 800.000 динари. Тиж, Реґионалне здруженє сербско-русийского приятельства Род стредня Бачка Вербас за проєкт Днї геройох з Кошарох достало 300.000 динари, Здруженє Войводянска косидба з Бачкого Доброго Поля за манифестацию Войводянска косидба достало 100.000 динари, а Центер за обстояци розвой и дружтвени проґрес Нова драга за проєкт Камп граня традицийних инструментох достал 150.000 динари.

Попри Мировича, контракти представнїком локалних самоуправох, установох и културних дружтвох уручела и покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич. Спред Општини Вербас контракт подписала заменїца предсидателя Општини Тияна Алексич.

