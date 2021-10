Општина Вербас звекшала помоц фамелийом з дзецми

ВЕРБАС – Општина Вербас на остатнєй схадзки локалного парламенту вименєла и дополнєла Одлуку о финансийней потримовки фамелиї з дзецми, з цильом унапредзеня ефикасносци пронаталитетней политики.

Од тераз фамелиї, за беби котри ше народза 1. януара и 20. октобра на Дзень општини Вербас, буду доставац помоц у виносу од 100.000 динари. Тиж, убудуце треце и кажде шлїдуюце дзецко у фамелиї буду мац право на надополнєнє, односно реґресованє трошкох пребуваня у предшколскей установи дзе родичи ошлєбодзени од плаценя 100 одсто, як и фамелиї у котрих иснує хоре дзецко, а реґресує ше кажде дзецко зоз истей фамелиї котре хаснує услуги предшколскей установи, наведзене у сообщеню членїци Општинскей ради задлуженей за социялни питаня Даниєли Илич.

По єй словох, ище єдна з новинох то право на реґресовану цену ужини у виносу од 50 одсто за школярох основних школох у општини Вербас, место потерашнї 20 одсто. Школяре стреднїх школох котри треце лєбо даєдно шлїдуюце дзецко у фамелиї, буду мац право на 100 одсто реґресовани трошки автобусного превозу од места биваня по школу.

Часц новей одлуки одноши ше и на студентох. Студенти убудуце буду мац право на студентску стипендию под шлїдуюцима условиями – кед уписали даєден рок основних академских лєбо фахових студийох, кед студираю на терху буджету, кед нє наполнєли 26 роки живота, кед у цеку студийох маю просекову оцену найменєй 9,00, кед у цеку студийох нє обновяли анї єден рок, кед положели испити з предходних рокох и кед им место пребуваня на териториї општини Вербас найменєй три роки.

На основи тих вименкох и дополнєньох, треце дзецко у општини Вербас будзе мац право на реґресовани трошки дзецинскей заградки у виносу од 100 одсто, на ужину у основней школи, реґресовану цену карти у виносу од 100 одсто у стреднєй школи и на факултету. По словох Иличовей, цали час школованя трецого лєбо шлїдуюцих дзецох у фамелиї будзе на терху општини Вербас.

У процедури виробок информатора о правох з обласци о дружтвеним стараню о дзецох, котри будзе представяц водич гражданом же котри шицки свойо права можу витвориц нє лєм у вербаскей општини, алє и котри помоци держави, односно помоц од шицких уровньох власци. Шицки права буду собрани на єдним месце, сообщене зоз Општинскей ради.

