Општина Вербас розписала конкурс за софинансованє мирох енерґетскей ефикасносци

ВЕРБАС – Општина Вербас розписала явну поволанку за софинансованє мирох енерґетскей ефикасносци на фамелийних хижох и квартельних будинкох на териториї општини Вербас за 2021. рок.

Максимална учасц Општини Вербас и Републики Сербиї до 50 одсто вкупней вредносци роботох по прияви, зоз ПДВ-ом.

Вкупни плановани средства ) Општини Вербас и министерства за убудовйованє и набавянє материялу за термичну изолацию вонкашнїх мурох и закрицох виноша 1.500.000 динари, а така сума обезпечена и за набавянє и убудовйованє облакох и вонкашнїх дзверох з провадзацима будовательнима роботами.

На явней поволанки маю право учатсвовац гражданє котри сполнюю шлїдуюци условия – же би подношитель прияви бул власнїк фамелийней хижи лєбо квартелю на териториї општини Вербас, же би мал даєден з доказох за квартельни обєкт (доказ о вибудови обєкту скорей приношеня предписаня о вибудови, будовательне допущенє достате през порядни поступок обезпеченя допущеня, будовательне допущенє достате з поступку леґализациї, ришенє о озаконєню, лєбо доказ же започати поступок леґализациї), як и же би подношитель вимирел присцигнути обовязки по основи порциї на маєток.

Подношитель прияви може конкуровац виключно за єдну миру.

Шицки додатни информациї, як и потребни документи, заинтересовани гражданє можу найсц на општинским сайту.

Конкурс отворени до 8. октобра 2021. року.

