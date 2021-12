Општина Жабель орґанизує рижни новорочни змисти

ЖАБЕЛЬ – Того року Општина Жабель орґанизує рижни змисти за жительох тей општини, а єдна спомедзи нїх то и нєшкайше отверанє шлїзкалїща Лядова сказка на малим стадиону.

Як сообщел орґанизатор, од нєшка по 15. фебруар будзе отворена и школа шлїзканя (прияви на 021/210-22-88).

Од ютра буду орґанизовани и новорочни представи за дзеци у кино сали – на вовторок, штварток и на шлїдуюци вовторок, а уход на шицки представи шлєбодни.

Вецей информациї мож пречитац на Фейсбук боку Општини Жабель.

