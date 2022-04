ЖАБЕЛЬ –Предсидатель Општини Жабаль Урош Раданович вчера, 31. марца, уручел контракти о финансованю або софинансованю проєктох хтори ше реализую у обласци култури и уметносци у 2022. року.

Медзи доботнїками финансийних средствох за 2022. рок и Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад и КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова.

Дружтво за руски язик достало средства за отримованє 18. подобовей и 21. дзецинскей колониї Стретнуце у Боднарова у Ґосподїнцох того року.

