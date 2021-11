Општина Кула будзе финансийно помагац звонкатїлесне оплодзованє

КУЛА – Општина Кула будзе видвойовац средства за финансийну потримовку звонкатїлесного оплодзованя, Правилнїк о витворйованю спомнутих правох утвердзени и прилапени на 99. схадзки Општинскей ради.

Право на финансийну потримовку можу витвориц малженски пари, алє и нєповинчани партнере, у складзе зоз законом котри ушорює фамелийни одношеня, по котрим и нєповинчани пари витворюю исти права як повинчани.`

Слово о дополнююцей финансийней потримовки за пари котри потераз вичерпали шицки можлївосци котри предвидзени зоз Законом о здравственим осиґураню, апликанти годни достац дополнююци средства за трошки лїкох и поступок звонкатїлесного оплодзованя у нашей держави, алє и у иножемству.

За потримовку потребне сполнїц вецей кумулативни условия – же би жена у хвильки подношеня вимоги мала медзи 43 и 45 роки, же би партнере мали державянство Републики Сербиї, же би потераз безуспишно вихасновали право на лїченє стерилитету зоз средствох обовязного здравственого осиґураня, як и же би бивали на териториї општини Кула найменєй рок скорей подношеня вимоги.

Попри тим, апликанти треба же би сполньовали здравствени критериюми котри предписала републична фахова комисия за звонкатїлесне оплодзованє и асистовану репродукцию, при Министерству здравя.

Вимога за витворйованє спомнутого права ше подноши Оддзелєню за дружтвени дїялносци, а зоз вимогу потребне доручиц и провадзацу докуметацию – фотокопиї особних карточкох, доказ же потераз безуспишно вихасновани можлївосци котри обезпечени зоз обовязним здравственим осиґураньом. Потим фотокопия медицинскей документациї и предрахунок здравственей установи, а кед же плановани поступок у иножемстве, предрахунок треба же би преложел овласцени прекладатель.

По службеней длужносци Оддзелєнє обезпечи шлїдуюци документи – уверенє о державянству, о стаємним пребуваню на териториї Ооштини Кула и вивод зоз матичней кнїжки винчаних.

