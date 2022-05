Општина Кула достала средства за ушорйованє дильовох

КУЛА – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство принєсол Одлуку о опредзельованю средствох по Конкурсу за софинансованє ушореня дильовох на териториї АП Войводини у тим року.

Вкупни винос одобрених средствох виноши 300 милиони динари и розподзелєни є на 22 локални самоуправи, а по тей основи Општина Кула достала кус вецей од 6,5 милиони динари.

Одобрени средства представяю 43 одсто од полней инвестициї, док остаток покрива Општина Кула зоз власнима средствами, хтори виноша менєй од 8,5 милиони динари.

