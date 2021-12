Општина Кула, Подзекованє, НСЗ

БЕОҐРАД/КУЛА – Национална служба за занятосц 14. децембра означела 100 роки иснованя, а Општини Кула додзелєне Подзекованє за винїмкове доприношенє у обезпечованю роботи у 2021. року

Предсидатель кулскей Општини Дамян Милянич визначел же му велька чесц же Општина Кула добитнїк того значного припознаня, як и же добре сотрудзую зоз НСЗ, окреме зоз Филиялу Зомбор.

Означованю рочнїци присуствовала и министерка за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня Дария Кисич Тепавчевич.

