Општина Кула порушала проєкт „Активни инклузивни сервис Кулаˮ

КУЛА – Општина Кула, у партнерстве зоз центром за социялну роботу општини Кула и зоз Зруженьом Белава птица, порушала проєкт Активни инклузивни сервис Кула котри ше финансує зоз фондох Европскей униї, а вкупна вредносц проєкта 384.783 долари.

Проєкт през три компоненти потримує уключованє и змоцньованє чувствительних ґрупох и представя єдинствени модел социялней защити. Циль того проєкту же би ше посцигло уключованє до дружтва и економске и квартельне змоцньованє марґинализованих ґрупох гражданох општини Кула, и то младих котри напущую хранительни фамелиї и установи змесценя, особох зоз инвалидитетом и менталнима почежкосцами, жени жертви фамелийного насилства, як и фамелийох у екстремним худобстве.

През проєкт општина Кула обезпечи 16 квартельни єдинки хтори ше будзе адаптовац, реновирац и котри ше подмири зоз основним мебльом и билу технїку потребну за живот тих фамелийох. Тиж, през роботу фахових роботнїкох обезпечи ше и совитнїк за кажду фамелию хтори им будзе помагац водзиц самостойни живот, подучи их зоз схопносцами потребнима за розполаганє зоз маєтком и з одвичательним биваньом, алє и укаже помоц у находзеню роботи и економскей самостойносци.

У другей компоненти проєкту ше оснує социялне подприємство у хторим учашнїки проєкта буду обучени и заняти, же би могли витвориц приходи за свойо фамелиї, а у трецей компоненти Општина Кула вироби Стратеґийни план и рижни документи, и на тот способ унапредзи положенє загроженого жительства општини и механїзми сотруднїцтва зоз локалну самоуправу.

