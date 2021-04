КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян промовує вакцинованє у рамикох кампанї Да вратимо живот, дзе на промо видео знїмку поволує гражданох же би ше вакциновали.

З тей нагоди Милянич виявел же пред державу, политичарами, фаховцами и явнима личносцами задаток же би мотивовали нєодлучних гражданох зоз власним прикладом.

Видео знїмок поставени на урядовим каналу Општини Кула на You Tube-у, на шлїдуюцим линку.

