Општина купує хижи за потреби проєкту АктИС

КУЛА – Локална самоуправа розписала явну поволанку за одкупйованє/купованє 6 обисцох на териториї општини Кула за потреби реализованя дальших крочайох проєкту АктИС з котрим предвидзене обезпечованє дочасового змесценя особох зоз дружтвено чувствительних ґрупох.

Зоз явну оглашку поволани шицки заинтересовани котри маю хижу на предай на териториї населєних местох општини же би ше приявели, алє важне и же би були сполнєти даскельо условия. Же би хижа була уписана у катастру, же би була леґализована, без терхи, же би нє була предмет судского спору, же би були вимирени шицки порцийни обовязки, тиж и обовязки за струю, комунални услуги лєбо за ґаз, кед же ма ґазну инсталацию.

За обисце можу буц опредзелєни максимални 19.000 америцки долари под условийом же хижа порихтана за уселєнє, односно же нєт потреби за дополнююцима укладанями. У случаю же обисце вимага адаптацию, теди за обисце може буц виплацене найвецей 14.000 америцки долари.

Явна поволанка тирва найпознєйше по 20. фебруар, шицки прияви буду бодовани по правилнїку, а шицки деталї мож дознац на шлїдуюцим линку.

Проєкт АктИС Општина Кула реализує вєдно зоз Центром за социялну роботу и Здруженьом МНРО Белава птица, котри софинансує Европска уния – Канцелария зєдинєних нацийох.

