ДЮРДЬОВ – Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович, предсидатель Скупштини Општини Жабель Радован Чолич и член Општинскей ради за спорт и туризем Зоран Шолая штварток, 31. марца, нащивели Основну школу Йован Йованович Змай у Дюрдьове.

Вони бешедовали зоз директорку Любицу Клепич и з тей нагоди Школи подаровали спортски реквизити.

