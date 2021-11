Општина Шид достала подзекованє од ҐИЗ

ШИД – Заменїк предсидателя Општини Шид Дьордє Томич и помоцнїк предсидателя Небойша Илич, прияли вчера шефа проєкта „Услуги социялней защити за чувствительни ґрупи“ нємецкей орґанизациї за медзинародне сотруднїцтво ҐИЗ и предсидателя Управного одбору асоцияциї „ Дуга“ и координатора двох проєктох ҐИЗ Александра Прицу.

Тема стренуца було унапредзованє системи социялней защити на подручу општини Шид, а за добре препознати резулати по тим питаню локална самоуправа достала и подзекованє од ҐИЗ.

