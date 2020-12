Општина Шид достала средства за проєкти електронских комуникацийох

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади АП Войводини Иґор Мирович, вчера придал контракт предсидательови Општини Шид Зоранови Семеновичови о додзельованю безповратних средствох за финансованє проєктох з обласци електронских комуникацийох и информацийних дружтвох за 2020. рок.

У сообщеню Општини Шид ше нє наводзи точни винос достатих средствох, а предсидатель Општини Зоран Семенович виявел же средства буду вихасновани за инсталованє видео надпатраня у ОШ „Филип Вишнїч“ и то у будинкох у Моровичу и Ямени.

