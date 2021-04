Општини Вербас тиж милион динари за виробок Плану розвою

ВЕРБАС/НОВИ САД – Покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Александар Софич уручел концом прешлого тижня, 16. априла, контракти у вредносци од 34 милиони динари представнїком 36 городох и општинох, котри право на средства витворели на основи Конкурсу за софинансованє виробку планох розвою єдинкох локалних самоуправох на териториї АП Войводини. За тоту намену општини Вербас припадло милион динари, а контракт подписал предсидатель општини Предраґ Роєвич, преноши општински сайт.

Активносци на проєктох локалних самоуправох з котрима безповратни средства одобрени, одноша ше на виробок и реализацию планох розвою, односно основного стратеґийного документу з котрим треба же би ше дефиновали приоритетни цилї за розвой локалних самоуправох.

На уровню єдинкох локалней самоуправи предвидзена законска обовязка усвойованя планох розвою з боку скупштини городох и општинох, котри по форми и змисту, а окреме по цильох и мирох муша буц усоглашени з висшима уровнями розвойного планованя.

Предсидатель општини Вербас Роєвич, подписуюци контракт, оценєл же потримовка котру локална самоуправа континуовано достава од покраїнских и републичних орґанох власци, представя ґарант розвою городу и унапредзенє квалитету живота гражданох. Тиж виражел прешвеченє же после потримовки котра сцигла за виробок Плану розвою, у шлїдуюцим крочаю сцигнє потримовка за його реализацию у пракси.

