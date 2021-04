Општини Кула скоро милион за Розвойни план

КУЛА – Општина Кула достала скоро милион динари за Розвойни план општини на конкурсу Покраїнского секретарияту за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу. Контракти о средствох у вредносци вєдно 34 милиони динари, пияток уручел покраїнски секретар Александар Софич 36 општином и городом.

Виробок и реализация розвойних планох законска обовязка локалних самоуправох за цо достали тоти безповратни средства а на уровню своїх скупштинох маю дефиновац приритетни цилї за розвой своїх локалних самоуправох. Тоти стратеґийни документи маю буц усоглашени зоз висшима уровнями розвойного планованя.

