ВЕРБАС – Општинска виберанкова комисия принєсла Одлуку о одредзованю особох за приєм обвисценьох гласачох у општини Вербас котри жадаю гласац звонка виберацких местох на виберанкох розписаних за 3. април.

Як наведзене у сообщеню на општинским сайту, за приєм обвисценьох Општинскей виберанковей комисиї Вербас у периоду од 31. марца по 3. април (найпознєйше по 11 годзин) о прияви гласачох котри ше приявели же жадаю гласац звонка виберацкого места на виберанкох за вибор народних посланїкох Народней скупштини и предсидателя Републики, одредзени Тияна Вукович (число телефона 064/ 805 30 92) и Валентина Милоєвич (число телефона 061/ 242 04 11).

Одлуку Општинскей виберанковей комисиї мож видзиц на ТИМ ЛИНКУ .

