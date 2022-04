Општинска управа Вербас достала потримовку за ровноправне хаснованє язикох

ВЕРБАС – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци додзелєл Општинскей управи Вербас средства у виносу од 113.000 динари як орґану у АП Войводини у чиєй роботи у официйним хаснованю язики и писма националних меншинох-националних заєднїцох.

По сообщеню, буджетни средства подзелєни по конкурсу наменєним орґаном и орґанизацийох.

Спрам ришеня, за виробок формуларох на язикох и писмох националних меншинох обезпечене 80.000 динари, а за виробок одвитуюцих таблох додатни 30.000 динари. Обидва ришеня реализує Општинска управа Вербас.

На тим конкурсу орґанизацийом и орґаном у АП Войводини додзелєне 7,5 милиони динари, пренєсол општински сайт.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)