Општински дерби припаднул Русинови

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 21. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, а у другим општинским дербию хторе одбавене внєдзелю, 10. априла, фодбалере Русина екипу зоз Липару победзели з прешвечлївим резултатом од 6:1 (4:1).

Перши ґол спаднул у акциї од трох подцагох хтори Янко Кулич розпочал, Сушич предлужел, а реализовал Бранкович. Лєм дасекльо минути познєйше, стаємни у охрани, Реля Ланчужанин, вошол до нападу дзе ше у гужви, у 16 метерох, знашол найсхопнєйше и то було 2:0 за Русин. На резултат од 3:0 звекшал Дарко Сушич хтори ше у тандему зоз Янком Куличом лєм „прешейталˮ през охрану Липарчанох.

При концу першого полчасу, госци зменшую резултат на 3:1, алє то заш лєм бул єдини ґол на цалим змаганю.

Нєодлуга, „гришкуˮ охрани „виправелˮ розположени Бранкович зоз своїм другим ґолом. Пияти ґол на тим змаганю, а свой перши у шорох Русина, дал Неманя Кулич, же би ше при самим концу змаганя до ґолґетерох уписал и млади Александар Тома. Цале змаганє прешло без жовтих картонох и минималних претаргнуцох.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик (Теодор Няради), Владан Вуйович, Андрей Малацко (Деян Чернок), Реля Ланчужанин, Боян Бранкович (Александар Зорич), Неманя Кулич, Янко Кулич (Тома Александар), Дарко Сушич (Деян Будински), Матей Саянкович, на замени – Филип Тома, Тадей Бодянец, а ґоли дали – Боян Бранкович (2), Ланчужанин Реля, Дарко Сушич, Неманя Кулич, Александар Тома.

Русин ше тераз зоз 4. випендрал на 3. место зоз 43-ома бодами, а у шлїдуюцим колу идзе до госцох и будзе бавиц процив екипи Жак, директного процивнїка за заберанє 2. места хторе водзи до баражу и представя виход до висшого ступню змаганя.

