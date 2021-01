Општину нащивел заменїк покраїнского секретара за енерґетику

КУЛА – Општину Кула вчера нащивел заменїк покраїнского секретара за енерґетику, будовательство и транспорт др Зоран Тасич вєдно зоз Душаном Марияном, началнїком Заходнобачкого управного округу. Приял их предсидатель Општини Дамян Милянич, зоз хторим нащивели ЯКП Комуналєц же би видзели як порихтана жимска служба.

Як за медиї виявел др Тасич, таки нащиви шицким локалним самоуправом обовязка Секретарияту. Вон тиж наглашел же концом прешлого року Секретарият розписал конкурс на котрим локални самоуправи могли кандидовац проєкти наменєни спомалшованю транспорту у зонох школох, за поставянє дисплейох на котрих ше очитує швидкосц превозки у зонох школох, за спомалшованє транспорту на уходзе до населєного места и за поставянє семафорох.

По тим конкурсу Секретарият одредзени средства дал за опреманє зоз транспортну сиґнализацию Основней школи у Руским Керестуре, а у наступних рокох тото ше пороби у шицких школох у Покраїни.

Предсидатель Милянич тоту нащиву оценєл же є барз важна пре шицки три обласци хтори окреме значни за функционованє општини и визначел же ше добре сотруднїцтво зоз Секретариятом предлужи.

