Ораховчанє – бициґлити означели 76-рочнїцу колонизациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє жительох Нового Орахова – штверо бициґлисти, прешлей соботи, зоз прейдзену драгу на бициґлох з Руского Керестура по Нове Орахово, означели 13. май – Дзень колонизациї руского жительства хторе ше случело 1946. року.

На таки способ Ораховчанє, Любомир Ґобля, Джуня Томислав и Едвин и предсидателька їх КУД „Петро Кузмяк”, Татяна Дудаш символично означели 76-рочнїцу од того значного датума.

На драгу длугоку 50 км зоз Месней заєднїци Руски Керестур зоз приємом їх випровадзели предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, директор Дома култури Любомир Надь и секретар Рускей матки Дюра Папуґа.

Оталь рушели на 9 годзин, а о три годзини сцигли до Орахова дзе их пред Домом култури дочекали члени Дружтва и други валалчанє и за шицких пририхтане окрипенє и почасценє.

Ораховчанє рочнїцу свойого приселєня означа и зоз културно-уметнїцку програму котра будзе отримана 29. мая.

