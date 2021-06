Орезованє конарох закончене за єдну часц валала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство Комуналєц зоз Кули и Електродистрибуция Вербас, штварток и пияток, 3. и 4. юния, окончовали акцию орезованя конарох у Руским Керестуре.

Потреба за орезованьом конарох настала понеже конари дорушовали електрични дроти на бандерох, цо представяло опасносц, як за прегорйованє електричних апаратох у обисцох, так и опасносц за живот преходнїкох.

Першого дня, конари орезани у улїци Маршала Тита, од моста та по бензинску пумпу, лєм бок зоз парнима числами, а потим шлїдуюцого дня, акция одробена и у улїцох – Иве Лоле Рибара, Ленїновей и у улїци Янка Тота Боґмека.

Друга часц валалу, односно часц у хторей ше находза улїци – Фрушкогорска, Бориса Кидрича, Владимира Назора, ЮНА и други, буду одробени у наиходзацим периодзе.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, така робота вимага досц часу, понеже у каждим обисцу дзе ше орезовало конари требало викапчац струю, поставиц камион зоз корпу, а потим и орезац конари.

З другого боку, як визначел Пашо, и на камион зоз корпу ше длуго чекало, понеже єдну таку корпу хаснує цала општина Кула, прето, з тей нагоди, секретар апеловал на валалчаньох же би мали порозуменя же ше древа драстичнєйше орезує, як и же би убудуце древа садзели цо далєй од електричних дротох, або же би то були древа нїзкого росту и меншей коруни.

