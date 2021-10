Наступни єшєньски подїї з Календара руских културних манифестацийох од националного значеня буду отримани у новембру. Як тих дньох одлучене на заєднїцкей схадзки орґанизацийних одборох, 28. Културна манифестация Костельникова єшень, того року будзе отримана першого и другого викенду у новембру, односно од 5. по 14. новембер, а у єй рамикох, за 6. новембер запланована и Мултимедиялна манифестация младих Дньовка. Отримованє 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, як утвердзене на схадзки, будзе у другей половки новембра, односно од 19. по 28. новембер.

Обидва манифестациї ше планую у двох форматох – кед же епидемийни обставини дошлєбодза, буду отримани у класичней форми – промоциї кнїжкох, стретнуца з писателями, представи, вистави… Кед же нє, любителє рускей култури ознова буду „осудзени” на интернет.

Як тераз ствари стоя, обидва вариянти подєднак (нє)можлїви. З оглядом на тото же у Републики Сербиї вовторок, 28. септембра звалєни лоньски „рекорд” у чишлє новоохорених од Ковиду-19 (8 467 особи. Предходне максималне число нових случайох було 1. децембра 2020 – 7.999 особи), а длуго наявйовани такв. „ковид аусвайзи” хтори би мали ґарантовац яку-таку здравствену безпечносц и оможлївиц нормални активносци ношительом ище вше лєм тото – наява, же ше нє можеме одлїпиц од 50 одсто вакцинованих, тераз извеснєйша он-лайн опция. Медзитим, понеже епидемия, односно єй чечуца габа тих дньох очиглядно кулминує, можебуц ше у наступних тижньох „видує” та позна єшень будзе мирнєйша, и безпечнєйша за директну интеракцию публики и учашнїкох, цо и сущносц тих манифестацийох.

У каждим случаю, орґанизацийна нєизвесносц остава главни боляк култури у 2021. року. И то нє лєм у рускей – ище єдна традицийна єшеньска подїя, Медзинародни саям кнїжкох у Беоґрадзе хтори би того року требал буц отримани 65. раз, тиж под знаком питаня. На урядовим сайту сайму стої термин од 24. по 31. октобер, алє ище нєт обявена нїяка лїстина потвердзених учашнїкох. Цо вецей, на интернет презентацийох найвекших домашнїх видавательних хижох, саям ше углавним ище анї нє спомина, гоч остало менєй як мешац по урядове отверанє.

На концу, а скорей шицкого, єст и цошка извесне. НВУ „Руске слово” и ОЕБС на стреду, 6. октобра, орґанизую зум-конференцию „Медийна стратеґия Републики Сербиї и Интерни медийни етични кодекс – Од права националних меншинох на информованє по унапредзенє професийних стандардох”. Конференция ше орґанизує з потримовку НУНС и НДНВ, а буду участвовац представнїки ОЕБС-а и Влади Републики Сербиї. Тема – Значенє институциї медийней самореґулациї, односно Интерного етичного медийного кодексу котри концом 2019. року подписали НВУ „Руске слово” и Национални совит рускей националней меншини. Интерни етични медийни кодекс пионирске подняце рускей заєднїци у медийней системи Сербиї и часц є Акцийного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок.

