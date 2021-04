Орґанизована гуманитарна акция у хторей мож превжац мебель

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месни одбор Сербскей напредней странки Руски Керестур у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу, тих дньох зорґанизовал гуманитарну акцию у хторей ше гражданом у потреби будзе донирoвац мебель.

Половни, алє очувани – кавчи, фотелї, карсцелї, столи, орманчики и подобне, буду виложени у импровизованим салонуу просториї хтора припада Месней заєднїци, а находзи ше у Спортскей гали. Мебель можудонирац керестурски тапетаре як и шицки други гражданє, а превжац може кажде хто ше находзи у чежкей материялней ситуациї.

Секретар Месней заєднїци Михайло Пашо за Рутенпрес гварел и же два особи, по принципу комисиї, преверя обисце поєдинцох хтори зосцу превжац половни мебель, а з цильом же би ше тоту гуманитарну акцию нє злохасновало.

Кажде хто жада подаровац або превжац мебель, може ше явиц до Месней заєднїци, а акция будзе тирвац и на далєй

