Освоєни бод у општинским дербию

ЧЕРВИНКА – Фодбалски клуб „Русин”, всоботу 11. мая у єденастим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор, у Червинки одбавел процив екипи ФК „Црвенка”, дзе стретнуце закончене без побиднїка а конєчни резултат бул 1:1.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Боян Голик, Деян Павлович, Стефан Мароєвич, Михаило Божович (Велько Шомодї), Дарко Сушич (Деян Будински), Матей Саянкович, Матей Кршич (Стефан Тома), Иван Чапко, Илия Йованович и Деян Чернок. Ґол за Русин дал Илия Йованович.

У идуцим 12. колу ПФЛ Зомбор, на нєдзелю 19. мая Русин будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ФК „Будучносц” зоз Младенова, а стретнуце почнє на 17 годзин.