Осем милиони динари за явне информованє

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель и того року обявела Явни конкурс за додзельованє средствох зоз буджета Општини за проєкти з котрима ше витворює явни интерес у обласци явного информованя за 2021. рок, за цо видвоєни осем милиони динари.

Конкурс розписани за софинасованє продукциї медийских змистох зоз обласци явного информованя котри допринєшу правдивому, нєпристрасному, правочасовому и подполному информованю шицких гражданох општини Жабель зоз шицких животних обласцох и без дискриминациї.

На конкурсу маю право участвовац видавателє медийох чий медий уписани до Реґистру медийох котри водзи Аґенция за привредни реґистри, як и правни особи односно поднїмателє котри продукую медийски змисти.

Конкурс обявени стреду 10. фебруара, а будзе отворени по 2. марец того року. Вецей информациї мож пречитац на урядовим сайту Општини Жабель.

У тим конкурсу наведзена и поволанка новинаром и медийским здруженьом, котри реґистровани найменєй три роки пред розписованьом конкурса, же би предложели членох Конкурсней комисиї. Свойо предкладаня за Комисию треба придац у периодзе од двацец днї од обявйованя Конкурса.

