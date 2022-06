Осмаки закончели наставу, Емина Бики школярка ґенерациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” вчера бул остатнї наставни дзень за 21 школяра осмей класи, а Наставнїцка рада за Школяра ґенерациї вибрала Емину Бики.

Мали матуранти ше уж од 20. юния у школи буду пририхтовац за покладанє Закончуюцого испиту котре будзе 27., 28. и 29. юния. Пред тим, 15. юния, Школа им пририхта програму з хтору их випровадзи после осемрочного школованя, а у предлуженю будзе орґанизовани Матурски вечар.

Наставнїцка рада вчера на своєй схадзки по правилнїку вибрала Школяра ґенерациї и того року титула будзе додзелєна школярки Емини Бики.

Як стої у обгрунтованю цо зложела єй оддзелєнски старшина Каролина Джуджар, Бикийова вибрана спомедзи троїх кандитатох. Джуджарова визначела єй всестрани интересованя – од язика и дружтвених предметох по природни, зоз хторих ше визначовала на числених змаганьох на шицких уровньох. Тиж так, визначени и єй красни прикмети як особи, а то насампредз любопитлївосц, креативносц и доброта.

Припознанє Школярови ґенерациї будзе уручене 15. юния на шветочним випровадзаню малих матурантох.

