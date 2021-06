Осмаки преславели матурски вечар

ДЮРДЬОВ – Матурски вечар у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове бул отримани пондзелок, 14. юния, у просторийох школи.

З кратким дефилеом по парку опрез школи почал матурски вечар котри матуранти длуго чекали, а церемония предлужена у дворе Школи на котрей, пре епидемийну ситуацию, могли буц присутни лєм родичи.

Осемрочне школованє закончели 65 школяре у штирох оддзелєньох, од котрих єдно руске. Пецеро школяре достали Вукову диплому од котрих три школярки зоз руского оддзелєня, а то Ксения Вереш, Марина Барна и Ясмина Мудри.

За школярку ґенерациї вибрана Ксения Вереш котра зоз своїм трудом, знаньом и упартосцу котру указала през свойо осемрочне школованє заслужела тоту наисце важну награду.

