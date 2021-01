Осма публикация у едициї

У Заводзе за културу войводянских Руснацох прешлого мешаца отримана промоция кнїжки Дїєсловни префикси у анґлийским и руским язику авторки Марини Шлемендер зоз Коцура. Тота кнїжка вишла як осма публикация у Заводовей едициї иновациї Владимир Ґарянски.

Пре шицким нам уж добре познату ситуацию, промоция того року отримана без публики, зоз онлайн преношеньом прейґ Фейсбуку Заводу за културу войводянских Руснацох. О публикациї бешедовал Маринов ментор проф. др Михайло Фейса, як и сама авторка.

– За анализу сом хасновала Алису у жеми чудох, бо то єдно з ридких дїлох хторе публиковане и на анґлийским и на руским язику, а хасновала сом и кнїжку професора Фейси Нова Сербия и єй руска меншина, бо є написана на трох язикох, сербским, руским и анґлийским, та сом могла паралелно анализовац приклади. Можем повесц же ми цали процес писаня роботи бул интересантни – од виглєдованя и читаня рижней литератури, прейґ збераня прикладох за корпус, до самей анализи и спатраня достатих заключкох. Було дакус чежко найсц досц приклади за корпус же би ше могли вивесц валидни заключеня, бо мало єст кнїжки и на анґлийским и на руским, та сом була задовольна кед ше ми удало до конца вивесц тоту роботу – гварела Марина.

Вона закончела основни студиї анґлийского язика у Новим Садзе 2018. року, потим ше уписала на мастер, тиж анґлийски язик и закончела го прешлого року, а о мешац ше уписала и на докторски студиї, напрям язик.

– Роботу сом писала на анґлийским язику и на анґлийским сом ю бранєла пред комисию, а тераз сом ю преложела на руски язик, кед ме волали зоз Заводу же би ю сцели публиковац. Професор Фейса ми бул ментор и понеже вон уж длужей поровнує анґлийски и руски, досц ми помагал и радзел ме коло вибору литератури и корпусу, алє сом мала и ментора з катедри за анґлийски язик, понеже сом на тей катедри бранєла мастер, то бул професор Предраґ Новаков – потолковала Марина и додала же понеже ше тераз баржей дава уваги контрастивней анализи анґлийского и руского язика, тота робота би найвецей требала хасновац збогацованю числа таких контрастивних роботох, же би ше указало на тото келї нови информациї можу достац о руским язику през його поровнованє з анґлийским, и же би ше порушало младих науковцох и будуцих линґвистох руского язика же би рушели у тим напряме.

Кнїжку Дїєсловни префикси у анґлийским и руским язику мож достац задармо у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, а будзе доступна и онлайн верзия на їх сайту – zavod.rs

(Зоз децемберского МАК-у)

