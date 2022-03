Осмеро руски рецитаторе иду на Покраїну

БАЧ – Прешлого викенду, всоботу и внєдзелю, отримана Зонска смотра рецитованя „Поето народу мойого” на котрей участвовали седмеро рецитаторе зоз Руского Керестура, штверо зоз Дюрдьова и тройо зоз Коцура. Пласман на Покраїнску смотру у Сечню виборели їх осмеро.

У младшим возросту з Руского Керестура, змагали ше Ема Венґрин и Милена Рамач, а пририхтала их учителька Наталия Зазуляк; з Коцура змагали ше Михайло Копчански и Филип Буила, пририхтовала их учителька Славица Чельовски, а зоз Дюрдьова Владимир Молнар и Мария Рамач, а за змаганє их пририхтал Якима Гарди. Зоз младшого возросту на Покраїнску смотру ше пласовали Ема Венґрин, Филип Буила и Михайло Копчански.

У штреднїм возросту участвовали рецитаторе з Руского Керестура Ема Живкович, Яна Варґа и Исак Новта, котрих пририхтали Оленка Живкович и Мирослав Малацко, а зоз Дюрдьова Иван Молнар котрого пририхтовал Яким Гарди. На покраїнским змаганю буду ше змагац Яна Варґа, Исак Новта и Иван Молнар. У катеґориї стреднього возросту ше пласовала и школярка шестей класи сербского оддзелєня Ясна Перенчевич, пририхтовала ю наставнїца Ясминка Олич-Илчешин.

И у найстаршим возросту ше змагали руски рецитаторе – з Керестура Минеа Югас и Валентина Новта котрих пририхтали Оленка Живкович и Мирослав Малацко, и зоз Дюрдьова Валентина Салаґ, а свой наступ на покраїнскей смотри виборели Минеа Югас и Валентина Салаґ.

Консултантка за руски язик на Зонскей смотри рецитаторох була Амалия Ковач.

