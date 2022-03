Осми марец означени и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Наймладши Дюрдьовчанє зоз Предшколскей установи „Дзецинство“ означели медзинародне швето Осми марец – Дзень женох.

Дзеци зоз Монтесори и зоз предшколскей ґрупи вєдно зоз своїма виховательками пририхтали програми у хторих своїм мацером зоз рецитациями, танцами и шпиванками повинчовали їх швето. Тиж так, дзеци мацером виробели и скромни дарунки.

Осмого марца у центре Дюрдьова були виложени велї штанди на котрих могло купиц рижни файти живого квеца, як и аранжмани зоз квеца.

