Осми марец означени и у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Осми марец, медзинародни дзень женох, у Руским Керестуре пре актуалну епидемиолоґйну ситуацию того року означене скромнєйше як потераз, а окрем означованьох у образовних установох и колективох, Керестурци на тот дзень могли купиц и красни дарунки у центру валала.

На коло 13 штандох у центру Керестура могло купиц рижни файти живих квецох, як и креативни прикраски и сувенири, а медзи предавачами свой штанд мало и Руске слово зоз своїма виданями.

Пре епидемиолоґийну ситуацию Осми марец того року у керестурским оддзелєню Дзецинскей заградки Цицибан, ПУ Бамбиозначени без традицийних програмох дзецох своїм мацером, алє им наймладши, зоз своїма виховательками, пририхтали дарунки. Школяре нїзших класох Основней школи Петро Кузмяк зоз своїма учительками тиж означели швето 8. марец, так же на креативних роботньох своїм родичом направели винчованки и скромни дарунки, а нє забули анї на директорку Школи и педаґоґинї.

