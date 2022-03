Осмомарцовски концерт отримани у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 12. марца, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ у Дюрдьове отримани традицийни Осмомарцовски концерт. На нїм участвовали дзеци зоз Предшколскей установи „Дзецинство“, обєкта „Дюрдєвак“, члени рецитаторскей, фолклорней и музичней секциї дюрдьовского Дружтва, як и школяре Основней школи „Йован Йованович Змай“.

Концерт отворела старша дзецинска фолклорна ґрупа, котра одтанцовала „Буковински свадзебни танєц“. Своїм мацером букецик найкрасших жаданьох подаровали наймладши зоз оводи котрих пририхтали виховательки Марина Сабадош и Даница Андрич. Члени музичней секциї, Живко Шовлянски, Иван и Владимир Молнар на тамбуркох одграли „Таєла, таєла“.

На концерту участвовали и члени рецитаторскей секциї, Иван Молнар, Мария Рамач и Владимир Молнар.

Младша дзецинска фолклорна ґрупа, одшпивала шпиванку „Пчолки“ и одтанцовали танєц „Любичица мала“. Старша дзецинска ґрупа одтанцовала ище єден танєц, „Руски танєц“, и одшпивали два писнї, „Купанє, плюсканє“ и „Ґол“.

Школяре трецей класи рецитовали писнї Василя Мудрового, „Мамов дзень“, „Єдина на швеце“ и „Мац рекордер“. Вони своїм мацером повинчовали їх швето и зоз писню „Моя мамочка“.

Ана Канюх и Дуня Бабий одграли по єдну композицию. На клавиру грали и браца Давид и Дьордє Давидов.

За тоту нагоду, младшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Мария Хромиш, а старшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Тамара Салаґ. Рецитаторох пририхтал Яким Гарди, а шпивацки ґрупи и музични точки порихтала Сенка Станкович. Школярох трецей класи пририхтала їх учителька Єлена Кухар.

Конферансу написала Тамара Салаґ, а програму водзели Иван Молнар и Мария Рамач.

Членїци виводзацкей фолклорней ґрупи и того року направели колачи на роботнї котра отримана всоботу дополадня.

