Основани Документацийни центер НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Управни одбор НВУ „Руске слово” усвоєл Правилнїк о Документацийним центре НВУ „Руске слово”, зоз котрим основани нукашнї архив НВУ „Руске слово”, котрого годни хасновац заняти у установи и гражданє.

Документацийни центер НВУ „Руске слово” порушани з нагоди ювилея 75-рочнїци Установи и составени є зоз двох корпусох – у Новим Садзе и у Руским Керестуре.

У Документацийним центре НВУ „Руске слово” будзе пейц секциї:

Архива шицких друкованих виданьох НВУ „Руске слово” од 1945. року;

Библиотека Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово”;

Архива фотоґрафийох НВУ „Руске слово”;

Диґитална архива шицких виданьох и пририхтованьох НВУ „Руске слово”;

Збирка наградох и припознаньох НВУ „Руске слово”.

Документацийни центер НВУ „Руске слово” ма свой лоґо и печац.

Правилнїк то лєм фундамент, а Документацийни центер ше будзе роками стваряц. Тераз явносци доступни лєм рочнїки друкованих виданьох и часц диґитализованей архиви на сайту, на тим ЛИНКУ, а заинтересовани пишу Молбу котру подноши директорови Установи (boris.varga.direktor@gmail.com).

