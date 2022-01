Основани Социялно економски совит Општини Шид

ШИД – У сали Скупштини општини Шид вчера oсновани Социялно економски совит Општини Шид у присустве предсидателя општини Зорана Семеновича и покраїнского секретара за привреду и туризем др Ненада Иванишевича, хтори источасно и предшедуюци Покраїнского социялно економского совиту.

Тиж були присутни и представнїки спомнутого секретарияту, Союзу синдикатох Войводини, покраїнского и републично социялно економского совиту, представнїки Униї дїлодавцох и Союзу самостойних синдикатох Войводини и Шиду.

Др Иванишевич з тей нагоди визначел же барз значно же ше у Войводини роби на реактивованю социялно економских совитох як цела и места за заступанє интересох дїлодавцох, синдикатох и ношительох власци.

