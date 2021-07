Особи з инвалидитетом анґажовани на ушорйованю Вербасу

ВЕРБАС – Еколоґийни рух Вербас, з потримовку Националней служби за обезпечованє роботи и єдного числа партнерох з дїловного сектору, порушал пияти рок зашором проєкт ушореня животного простору у котрим участвую особи з одредзеним ступньом инвалидносци.

Спрам плану, три особи буду шлїдуюци штири мешаци помагац службом локалней самоуправи у отримованю шицких дзецинских и спортских бавилїщох, паркох и других явних желєних поверхносцох звонка центру городу, у складзе зоз своїма физичнима можлївосцами.

По сообщеню Еколоґийного руху Вербас, по новембер ше буду намагац виєдначиц урбану културу у шицких часцох городу, окреме на перифериї, дзе нєт достаточно канти за шмеце.

Окрем Националней служби за обезпечованє роботи, трошки за запровадзованє активносцох потримали „Карнекс”, „Шечерана” Червинка, „Суноко”, „Витал”. Тиж, активносци потримани и през проєкт „Вєдно за активне гражданске дружтво – АКТ” котри достал потримовку Влади Швайцарскей, а запровадзую го „Helvetas Swiss Intercooperation” и Граждански инициятиви.

